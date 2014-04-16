Паром с сотнями школьников потерпел крушение в Южной Корее. Погибли 2 человека, более 100 пропали без вести

Новости Южной Кореи. У западных берегов Южной Кореи продолжается поисково-спасательная операция. С судна, терпящего бедствие, спасено уже примерно 340 пассажиров.

Всего на борту аварийного парома находилось около 500 человек, большинство из них – школьники.

По последним данным, в результате крушения погибли два человека. Более сотни числятся пропавшими без вести.

Паром следовал к острову Чеджу. Он выполнял регулярный рейс. Однако сел на мель и начал тонуть. Подробности инцидента выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.