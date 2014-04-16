Прямой эфир

Паром с сотнями школьников потерпел крушение в Южной Корее. Погибли 2 человека, более 100 пропали без вести

16 апреля 2014 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Южной Кореи. У западных берегов Южной Кореи продолжается поисково-спасательная операция. С судна, терпящего бедствие, спасено уже примерно 340 пассажиров.

Всего на борту аварийного парома находилось около 500 человек, большинство из них – школьники.

По последним данным, в результате крушения погибли два человека. Более сотни числятся пропавшими без вести.

Паром следовал к острову Чеджу. Он выполнял регулярный рейс. Однако сел на мель и начал тонуть. Подробности инцидента выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродненской области коммунальщики потратили Br2,5 млрд на котел, который не спасет жителей агрогородка от холодов. За чей счет купят новый?
15 апреля 2014 17:44

В Гродненской области коммунальщики потратили Br2,5 млрд на котел, который не спасет жителей агрогородка от холодов. За чей счет купят новый?

Парашютиста из Норвегии чуть не сбил упавший метеорит
15 апреля 2014 04:44

Парашютиста из Норвегии чуть не сбил упавший метеорит

В Руденске в открытый колодец теплотрассы провалились 2-летний мальчик и 8-летняя девочка
14 апреля 2014 19:39

В Руденске в открытый колодец теплотрассы провалились 2-летний мальчик и 8-летняя девочка