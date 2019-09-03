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Парень надышался газом из зажигалки и украл пирожное из магазина

03 сентября 2019 10:26
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Новости Беларуси. В Минске молодой человек надышался газом из зажигалки и украл пирожное с прилавка.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, продавец столичного магазина сообщила о том, что неизвестный зашел в кондитерскую и похитил с прилавка пирожное.  

24-летнеий мужчина был задержан.  

Неработающий и ранее судимый житель Минского районе приехал в город искупаться в озере. Парень решил поднять себе настроение и начал вдыхать газ из зажигалки. Под воздействием паров парень забежал в магазин, схватил пирожное с прилавка на глазах у продавца и убежал.  

Сумма ущерба составила 2,5 рубля.

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.  

Материалы проверки переданы в Советский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта. 

В августе минчанин украл чужую собаку и подарил её жене на день рождения (читать далее).

# Кража # происшествия

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