Парень надышался газом из зажигалки и украл пирожное из магазина

Новости Беларуси. В Минске молодой человек надышался газом из зажигалки и украл пирожное с прилавка.
По информации ГУВД Мингорисполкома, продавец столичного магазина сообщила о том, что неизвестный зашел в кондитерскую и похитил с прилавка пирожное.
24-летнеий мужчина был задержан.
Неработающий и ранее судимый житель Минского районе приехал в город искупаться в озере. Парень решил поднять себе настроение и начал вдыхать газ из зажигалки. Под воздействием паров парень забежал в магазин, схватил пирожное с прилавка на глазах у продавца и убежал.
Сумма ущерба составила 2,5 рубля.
Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Материалы проверки переданы в Советский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта.
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