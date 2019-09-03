Парень надышался газом из зажигалки и украл пирожное из магазина

Новости Беларуси. В Минске молодой человек надышался газом из зажигалки и украл пирожное с прилавка.

По информации ГУВД Мингорисполкома, продавец столичного магазина сообщила о том, что неизвестный зашел в кондитерскую и похитил с прилавка пирожное.

24-летнеий мужчина был задержан.

Неработающий и ранее судимый житель Минского районе приехал в город искупаться в озере. Парень решил поднять себе настроение и начал вдыхать газ из зажигалки. Под воздействием паров парень забежал в магазин, схватил пирожное с прилавка на глазах у продавца и убежал.

Сумма ущерба составила 2,5 рубля.

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Материалы проверки переданы в Советский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта.