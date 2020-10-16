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Парень из Кобрина сделал с другом «коктейль Молотова» и выбросил с балкона

16 октября 2020 17:30
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Новости Беларуси. В августе 2020 года парень выбросил коктейль Молотова из окна в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Парень из Кобрина сделал с другом «коктейль Молотова» и выбросил с балкона-1

Я со своим другом посмотрел видео в TikTok, решили сделать «коктейль Молотова». Также посмотрели видео в TikTok, как он делается. Мы сделали «коктейль», выкинули из балкона в кусты. «Коктейль» подымил, не загорелся. Ничего, в принципе, страшного не произошло. Потом мы выкинули воду, чтобы этот дым потушить. Мы очень сожалеем о своих действиях. Ну, очень.  

Парень из Кобрина сделал с другом «коктейль Молотова» и выбросил с балкона-4

Евгений Пустовой, СТВ:   
Из уличного революционера в закладчики. Но под следствие он попал уже в Минске за распространение наркотиков – кстати, в желтой обертке. То есть находясь под подпиской о невыезде, он нарушил Уголовный кодекс. И эти люди требовали от нас изменения в Конституции. Действительно, невероятные.  

Парень из Кобрина сделал с другом «коктейль Молотова» и выбросил с балкона-7

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# Хулиганство # происшествия # Евгений Пустовой # Фотофакт

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