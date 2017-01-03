Отжил свой век или просто не выдержал нагрузку: почему в домах обваливаются балконы

Новости Беларуси. Отжил свой век или просто не выдержал нагрузку? В Гродно выясняют причины обрушения балкона в многоэтажке. Конструкция упала ночью, повезло, что никто не пострадал. Разве что душевное равновесие хозяев квартиры, которые сейчас гадают, за чей счет будет производиться восстановление балкона.

Татьяна Ведмидь, житель Гродно:

Проснулась невестка, пришла сюда, смотрит, говорит: «У нас балкона нет». Я говорю: «Как балкона нет?»

Вряд ли такой сюрприз ожидали жители этой многоэтажки. И уж точно они не собиралась в праздник по итальянской традиции избавляться от старых вещей.

Ирина Ведмидь, житель Гродно:

Он не был у нас нагружен, там не было, не стояло три слона, как я говорю. Там ничего не было тяжело для того, чтобы оно обвалилось от этой тяжести.

Пока экспертиза не даст заключение, вопрос компенсации остается открытым. Жильцы дома настаивают: во всем виноваты строители.

Ирина Ведмидь, житель Гродно:

У меня из такой стоит подставка для черпаков и всего.

Здание, конечно, не старое – 1989 года постройки. Но нет уже той организации, которая его строила.

Марьян Жук, директор УЖРЭП Октябрьского района города Гродно:

На первом этаже балкон будет пристраиваться. Тем более там первый этаж, не надо даже большого проекта.

Не потребовалось большого проекта и в Могилеве. Три года назад в этом доме еще были обычные балконы. Но после обрушения одного из них конструкции решили спилить. Сегодня на их месте небольшие цветочницы. И хорошо, говорят местные жители. Возле старого дома страшно было ходить.

Людмила Пушкарева, житель Могилева:

Дворник говорит: «Если бы немножко раньше, как раз здесь подметала, то балкон мог бы упасть на меня».

Галина Пенина, житель Могилева:

Буквально незадолго до этого, за минуту, наша коллега вышла на обед в магазин. Могла случиться трагедия.

Обследования, косметические ремонты и предупреждения коммунальщиков не спасают ситуацию. Жильцы делают перепланировки, а в некоторых случаях ставят на балкон тяжелые диваны. И это не все.

Вот типичный пример захламленного балкона: старый телевизор, тумба, доски, стройматериалы – чего тут только нет. И пока жители думают, что это их личное дело, жизнь подсказывает другие примеры.

Эти кадры сделаны почти четыре года назад в Слониме. Хлипкий балкон упал с третьего этажа вместе с хозяйкой. Спасти ее жизнь врачам не удалось.

И причиной таких трагедий становятся не только нарушение правил строительства или возраст здания. Чрезвычайное происшествие может спровоцировать сверхнагрузка. За которую, к слову, можно заплатить штраф – почти 700 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.