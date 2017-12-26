Отъехали метров 300-400, машина начала глохнуть: из-за ошибки на АЗС в Гродно десятки автомобилей заправили вместо бензина дизелем

Неравноценный обмен. В неприятную ситуацию попали десятки автомобилистов в Гродно. На одной из АЗС они заправили свои бензиновые машины дизтопливом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не потому, что перепутали пистолеты – резервуар изначально был заправлен неправильно.

Машина для Татьяны Голякевич, можно сказать, стала новогодним подарком – женщина купила ее недавно. И тут же сама отправилась за подарками близким. Заехали с мужем на заправку, залили 95 бензин, и на этом поездка по магазинам закончилась.

Татьяна Голякевич, житель Гродно:

Мы отъехали метров, наверное, 300-400 – машина начала, конечно, глохнуть. Честно говоря, про топливо мы сразу как-то не подумали. Машину приобрели буквально недавно и думали, может, какие-то неполадки с самой машиной. Потому что муж вставил пистолет именно красный, с 95 бензином.

Такой коктейль из разных видов топлива оказался в баке еще у 28 человек. Когда машины у заправки стали выстраиваться в ряд, там поняли: вместо 95 бензина в цистерне дизтопливо.

Галина Буро, СТВ:

Если в бак с бензином добавить дизтопливо, как и произошло в этом случае, машина заглохнет. Это все равно, что человека оставить без воздуха. Возобновляется подача, соответственно, возобновляется работа. И было бы хуже, если бы случилось наоборот: в дизель добавить бензин – тогда только дорогостоящий ремонт. По камерам видеонаблюдения работники заправки отследили все машины, которые заправились на этой колонке. Связались с ГАИ, а затем и с самими владельцами. Всех отправили на СТО.

Александр Митягин, учредитель СТО:

Администрация попросила оказать экстренную помощь, насколько это возможно. То есть слить с баков солярку и заправить бензин. Деньги попросили с людей не брать, сказали выставить счет «Белоруснефти». Сейчас проводится служебное расследование, компенсацию ущерба людям предприятие полностью взяло на себя.

Юрий Адамчик, директор предприятия «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»:

Инцидент, который мы относим к категории тяжелых происшествий – технологический сбой при сливе бензовозов. По сути, сыграл роль человеческий фактор и определенное стечение обстоятельств. Компания ни в коем случае не устранилась от устранения неисправностей и компенсации.