Пожар в многоэтажке в Борисове: эвакуировали 10 человек

На одном из этажей горел тамбур. К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания выясняют.

Новости Беларуси. Спасатели эвакуировали 10 человек из многоэтажки в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

25 декабря в 19:39 в службу спасения поступило сообщение о загорании квартиры на улице бульвар Гречко в Борисове. Прибывшим к месту вызова подразделениям МЧС стало известно, что происходит задымление на лестничной клетке на втором этаже. В результате пожара повреждена деревянная тумбочка и закопчен полоток в тамбуре на втором этаже.