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Оставленный на плите обед стал причиной пожара в пятиэтажном доме на Партизанском проспекте в Минске

30 июля 2013 17:47
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Новости Минска. Со вкусом дыма. Оставленный на плите обед стал причиной пожара в пятиэтажном доме на Партизанском проспекте. Спасатели прибыли на место ЧП, когда из окон на третьем этаже клубами шел дым. Хозяев дома не оказалось. Спасателям пришлось проникнуть в квартиру через окно. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского Управления МЧС:
Подобные случаи происходят практически ежедневно. Поэтому я еще раз хочу обратиться к людям с просьбой уходя из дома, убедиться в том, что вы оставили жилье в безопасности.

# происшествия # Пожар в доме # Виталий Дембовский # Фотофакт

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