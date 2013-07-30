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Главного врача детской больницы Молдовы, в которой оперировали детей строительными инструментами, накажут

30 июля 2013 08:58
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Новости Молдовы. В Молдове главному врачу детской больницы, в которой из-за нехватки медицинских инструментов оперировали строительными, в качестве наказания вынесен строгий выговор. За то, что ничего не предпринял, зная в каких условиях приходится работать врачам.

Скандал разразился на прошлой неделе после того, как врачи выложили в Интернет видео операции, в которой использовали строительную дрель и ржавые кусачки. Оказалось, что современного медицинского оборудования в клинике просто нет.

После проверки из больницы изъяли промышленные инструменты и передали медицинские бормашины. Но по словам хирургов, новое оборудование не лучше уже привычного строительного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Медицинское оборудование

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