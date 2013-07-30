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5 человек пострадали в результате пожара в Минской области

30 июля 2013 14:49
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Новости Минской области. 5 человек пострадали в результате пожара в пристоличье. Около двух ночи в деревне Жуков Луг загорелся дачный дом. По прибытию спасателей огонь полностью уничтожил жилые помещения, сгорела крыша. К счастью, люди успели самостоятельно выбраться из горящего здания.

Хозяева здания, их 28-летняя дочь, а также 5-летняя внучка и 6-летний внук с диагнозом отравлением угарным газом помещен в ожоговое отделение городской больницы скорой помощи. Что стало причиной возгорания, уточняется, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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