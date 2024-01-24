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Оперативники задержали супружескую пару, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков

24 января 2024 09:33
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Задержаны с поличным. Сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа пресекли преступную деятельность супружеской пары, которая работала на наркомаркет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативники задержали супружескую пару, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков-1

Мужчина и женщина из Оршанского района более месяца занимались распространением особо опасного вещества – мефедрона. Правоохранители вышли на след злоумышленников и задержали их с крупной партией психотропов.

Оперативники задержали супружескую пару, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков-4

Денис Шкурко, начальник УНИПТЛ УВД Витебского облисполкома:
41-летний мужчина и 39-летняя женщина, жители Оршанского района, более месяца работали на нелегальный интернет-магазин. Очередную крупную партию товара забрали в лесном массиве вблизи Орши, после чего отправились в Полоцк, чтобы разложить наркотики по тайникам. В съемном жилье сотрудниками обнаружено около полукилограмма психотропного вещества. В настоящее время оперативники устанавливают причастность фигурантов к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что и мужчина, и женщина ранее уже были судимы. На счету преступной пары незаконный оборот наркотиков, торговля людьми.

# Наркотики # происшествия # Денис Шкурко

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