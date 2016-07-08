«Они всегда играли на этом балконе, ничего не случалось»: почему дети снова падают с высоты и где были взрослые?

Новости Беларуси. Четырехлетние мальчик и девочка в разных населенных пунктах Витебской области практически одновременно упали с балконов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо одинакового возраста, есть и еще одно схожее обстоятельство: табуреты, с помощью которых дети и взобрались на перила, в то время как взрослые были в соседней комнате.

Эти ЧП стали продолжением трагической череды подобных несчастных случаев. Только за неделю в разных регионах страны произошло 4 аналогичных происшествия, трое детей погибли.

Бабушка пострадавшей девочки:

Они попросили есть. Оля говорит: «Картошка долго». Я предложила блинчики. Она первая: «Блинчики! Блинчики!». На кухне там делала, а они ж вот так вот. Кухня маленькая, газ горит, говорю: «Идите вы в зал». Они все время играли на этом балконе, ничего не случалось.

На этот раз случилось. Две сестрички играли на балконе. Старшая шестилетняя присматривала за младшей. В какой-то момент маленькая непоседа взобралась на стул.

Анастасия Бут, СТВ:

Отличительные черты виновника первого происшествия: усы, лапы и хвост. Именно его с балкона первого этажа увидела 4-летняя девочка, перегнулась через перила и упала на заасфальтированную дорожку. Но даже этой сравнительно небольшой высоты, хватило ребенку, чтобы получить серьезные травмы.

Константин Кубраков, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Витебского государственного медицинского университета:

Выставлен диагноз: ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом основания черепа и ребенок был госпитализирован в нейрохирургическое отделение. На сегодня состояние ребенка оценивается как удовлетворительное

Соседи от происшествия в шоке. Говорят: слышали о подобных случаях в стране, но никогда бы и подумать не могли, что такое случится в их доме.

Соседи:

Семья эта хорошая. И бабушка с дедушкой хорошие. Тетя хорошая, сын у них хороший, не пьет. И все время они смотрели за детьми.

Анастасия Бут, СТВ:

В это же время, но уже в Городке, по роковой случайности, с балкона 3-его этажа опять же падает 4-летний ребенок. На этот раз мальчик. За ним присматривал молодой дядя, который отлучился на несколько минут. А, вернувшись в комнату, обнаружил открытой балконную дверь.

Мальчику, если можно так сказать, повезло больше. Упал на газон – он смягчил удар. Медики уверяют: здоровью ребенка ничто не угрожает и его можно сегодня-завтра выписывать домой. Соседи, как и в предыдущей истории, в один голос говорят: это случайность.

Соседи:

Ну, всякие случаи бывают. Они всегда смотрят за ребенком хорошо

Только с начала года при подобных обстоятельствах в Беларуси погибло 5 детей. Из них - только за последнюю неделю - трое. Отсутствие чувства страха у малышей по непонятным причинам передается их родителям. В итоге - с каждым детским полетом вниз печальная статистика взмывает вверх.

Александр Питкевич, заместитель главного врача по хирургии Витебского областного детского клинического центра:

У ребенка большое стремление к познанию мира. Во-вторых, отсутствие чувства страха, интерес ко всему новому. Опять же всем известно, что у ребенка диспропорциональное отношение тела к его голове. Если у взрослого центр тяжести на уровне пупочной области, то у ребенка достаточно вот, грудной отдел. Соответственно, ребенок опрокидывает голову вниз и как следствие – теряет координацию и летит головой вниз.

Незакрытые балконы, москитные сетки, табуретки, по которым легко подобраться к открытому окну. Детская шалость и взрослая невнимательность. Что еще нужно ребенку для того, чтобы он научился летать вплоть до летального исхода? Вопрос риторический.