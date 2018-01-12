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«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе

12 января 2018 20:31
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Новости Беларуси. Тему этого сюжета нам подсказали жители Могилевского района. На территории фермы одного из сельхозпредприятий мужчина расстреливал собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-1

По словам очевидцев, человеком с ружьем оказался руководитель этого хозяйства. Две собаки получили тяжелые ранения. По факту жестокого обращения с животными милиция проводит проверку. Возможно возбуждение уголовного дела.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-4

Шестимесячная дворняжка по кличке Лукерья – собака спокойная и терпеливая, неприятные процедуры переносит стойко. Даже такие серьезные медицинские манипуляции: ветеринарам пришлось удалять ей глазное яблоко, в которое попала пуля.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-7

Григорий Шнур, врач-ветеринар:
Сейчас состояние пациента стабильное. Немножко подкорректируем курс терапии, назначим дополнительный антибиотик.

Сейчас Лукерья, или, как уже привыкли ее здесь называть, Луша, находится у волонтеров. Они оплачивают лечение и ищут собаке нового хозяина.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-10

Татьяна Уголькова, заместитель председателя Могилевского общества защиты животных:
Собака умная, собака все понимает, она все терпит. Жизнь была несладкая, видимо, все это время.

Луша вместе со своими сестрами Белкой и Стрелкой жила на этом молочно-товарном комплексе.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-13

Его работники любили собак, подкармливали – до того, как сюда нагрянул человек с ружьем. Потом мужчина поехал на другую ферму и снова открыл стрельбу.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-16

Алеся Климовцова, животновод ОАО «Агрокомбинат «Восход»:
Я была на рабочем месте, со мной была моя собака, которая постоянно была со мной. Бегала, никто никогда в нее не стрелял, не бил. И тут он спросил: чья собака? Я ответила, что моя собака, пожалуйста, не стреляйте. Он все равно достал ружье и выстрелил.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-19

Пес по имени Мулик на работу с хозяйкой теперь не ходит. Не может ни есть, ни пить. Шансов выжить у него не много.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-22

Юрий Прокопенко, СТВ:
Пуля попала собаке в шею. Задета трахея. Ветеринары не берутся делать операцию. Говорят, что 12-летний Мулик просто не перенесет наркоз.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-25

Расстрел собак случился средь бела дня. Свидетелями жестокой расправы невольно стали почти все работники фермы. Но остановить стрельбу никто не смог.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-28

Людмила Борисенко, помощник бригадира ОАО «Агрокомбинат «Восход»:
Я видела. Стрелял наш руководитель хозяйства. Был с ружьем. Отстреливал собак.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-31

Никита Долгов, зоотехник ОАО «Агрокомбинат «Восход»:
Мое личное мнение: кем бы ты ни был – начальник, доярка, ветеринар, никто тебе право не дает приходить с оружием в общественное место и стрелять.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-34

Виктор Рябцев – молодой руководитель крупного агрокомбината. Пока в статусе исполняющего обязанности директора. От публичных комментариев отказывается, но в личной беседе не отрицает, что стрелял именно он. Говорит – собаки лаяли, да и не место им на молочно-товарном комплексе. Правоохранительные органы начали проверку.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-37

Артем Мишенин, заместитель начальника Могилевского РОВД:
Лицо установлено. Оно опрошено. Оружие, которым был осуществлен отстрел этих животных, изъято и находится в Могилевском РОВД.

«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе-40

Пневматическое ружье сейчас находится на экспертизе. По ее итогам будет приниматься решение, как квалифицировать действия стрелявшего. Есть два варианта: административное правонарушение либо уголовная статья «Жестокое обращение с животными».

# происшествия # Фотофакт # Стрельба # Юрий Прокопенко # Григорий Шнур # Татьяна Уголькова # Алеся Климовцова # Людмила Борисенко # Никита Долгов # Артем Мишенин

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