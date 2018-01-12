«Он все равно достал ружье и выстрелил»: мужчина жестоко расправился с собаками на одной из ферм в Могилевском районе

Новости Беларуси. Тему этого сюжета нам подсказали жители Могилевского района. На территории фермы одного из сельхозпредприятий мужчина расстреливал собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, человеком с ружьем оказался руководитель этого хозяйства. Две собаки получили тяжелые ранения. По факту жестокого обращения с животными милиция проводит проверку. Возможно возбуждение уголовного дела.

Шестимесячная дворняжка по кличке Лукерья – собака спокойная и терпеливая, неприятные процедуры переносит стойко. Даже такие серьезные медицинские манипуляции: ветеринарам пришлось удалять ей глазное яблоко, в которое попала пуля.

Григорий Шнур, врач-ветеринар:

Сейчас состояние пациента стабильное. Немножко подкорректируем курс терапии, назначим дополнительный антибиотик. Сейчас Лукерья, или, как уже привыкли ее здесь называть, Луша, находится у волонтеров. Они оплачивают лечение и ищут собаке нового хозяина.

Татьяна Уголькова, заместитель председателя Могилевского общества защиты животных:

Собака умная, собака все понимает, она все терпит. Жизнь была несладкая, видимо, все это время. Луша вместе со своими сестрами Белкой и Стрелкой жила на этом молочно-товарном комплексе.

Его работники любили собак, подкармливали – до того, как сюда нагрянул человек с ружьем. Потом мужчина поехал на другую ферму и снова открыл стрельбу.

Алеся Климовцова, животновод ОАО «Агрокомбинат «Восход»:

Я была на рабочем месте, со мной была моя собака, которая постоянно была со мной. Бегала, никто никогда в нее не стрелял, не бил. И тут он спросил: чья собака? Я ответила, что моя собака, пожалуйста, не стреляйте. Он все равно достал ружье и выстрелил.

Пес по имени Мулик на работу с хозяйкой теперь не ходит. Не может ни есть, ни пить. Шансов выжить у него не много.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Пуля попала собаке в шею. Задета трахея. Ветеринары не берутся делать операцию. Говорят, что 12-летний Мулик просто не перенесет наркоз.

Расстрел собак случился средь бела дня. Свидетелями жестокой расправы невольно стали почти все работники фермы. Но остановить стрельбу никто не смог.

Людмила Борисенко, помощник бригадира ОАО «Агрокомбинат «Восход»:

Я видела. Стрелял наш руководитель хозяйства. Был с ружьем. Отстреливал собак.

Никита Долгов, зоотехник ОАО «Агрокомбинат «Восход»:

Мое личное мнение: кем бы ты ни был – начальник, доярка, ветеринар, никто тебе право не дает приходить с оружием в общественное место и стрелять.

Виктор Рябцев – молодой руководитель крупного агрокомбината. Пока в статусе исполняющего обязанности директора. От публичных комментариев отказывается, но в личной беседе не отрицает, что стрелял именно он. Говорит – собаки лаяли, да и не место им на молочно-товарном комплексе. Правоохранительные органы начали проверку.

Артем Мишенин, заместитель начальника Могилевского РОВД:

Лицо установлено. Оно опрошено. Оружие, которым был осуществлен отстрел этих животных, изъято и находится в Могилевском РОВД.