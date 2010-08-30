Около 60 надгробий на католическом кладбище Бреста пострадали после визита на погост местных подростков

В отношении троих уже возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Сотрудникам милиции ребята пояснили, что на территорию кладбища они попали через пролом в ограждении. Молодым людям захотелось попить пива вдалеке от взрослых.По словам подозреваемых, разрушать надгробия они не собирались. Проверять памятники на прочность стали после того, как один из них рухнул от прикосновения. Сейчас по делу ведется следствие.