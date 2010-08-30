Режим чрезвычайного положения введен из-за наводнений в 23 провинциях Таиланда

Жителям десятка деревень на севере страны пришлось покинуть свои дома. В регионе сейчас сезон дождей. Однако к такому большому количества осадков в некоторых провинциях были не готовы.

В некоторых селениях уровень воды достигает полутора метров. От удара стихии без света остались несколько селений, серьезно пострадали и коммуникации.

С разгулом водной стихии до сих пор борются и в Пакистане. Из-за затопления еще одного города – Суджавал – без крова осталось около миллиона человек. В срочной гуманитарной помощи нуждается около восьми миллионов человек. В стране сильная нехватка еды, питьевой воды и медикаментов. Напомним, на данный момент жертвами наводнений стали около 1 600 человек, более 20 миллионов жителей пострадали.