Охотник застрелил пассажира авто, проезжавшего мимо. У погибшего остались трое детей

Новости Беларуси. Два ЧП на охоте в Брестской области за неделю. В одном из случаев ночью в лесу Малоритского района охотились несколько человек. В этой же местности по роковой случайности оказался и автомобиль, пассажир которого был смертельно ранен выстрелом в шею. У мужчины остались трое детей.

Почему один из охотников открыл огонь по машине, предстоит выяснить следствию. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Любовь Степанюк, мать погибшего:

Конечно, он предчувствовал. Он говорил. Он мне говорил: «Мама, я скоро умру. Я живу, пока вы живете».

Беда настигла Александра в урочище Муравское, рядом с деревней Черняны. В этом районе охотилась группа людей. По стечению обстоятельств, здесь же оказалась машина, в которой с другом ехал Александр.

Руслан Макарук, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Около 22.30 мужчина, работающий егерем, находясь в лесном массиве одной из деревень Малоритского района, из зарегистрированного охотничьего оружия произвел выстрел по движущемуся автомобилю.

Этот выстрел и стал причиной смерти молодого мужчины. Отца лишились сразу трое мальчишек. Пуля пробила заднее стекло машины и попала в шею. Друг вспоминает: Александр умер в салоне автомобиля по пути в больницу.

Друг погибшего:

Я был рядом. За рулем машины. Он сидел сбоку. А вы сразу в больницу поехали? Да. Не останавливаясь? Позвонил в милицию, сообщил и поехал в больницу. И его не довез.

Пока в этом деле вопросов гораздо больше, чем ответов: почему охотники открыли огонь по машине и что мужчины в автомобиле в такое позднее время делали в лесу?

Печальная статистика несчастных случаев на охоте: абсолютное большинство подобных инцидентов – результат беспечного обращения с оружием самих охотников.

Сергей Штык, заместитель начальника Брестской областной инспекции Животного и растительного мира:

Элементарное несоблюдение требований безопасности на охоте. Не зря говорят: «Правила пишутся кровью». Прежде, чем в очередной раз собираться на охоту, нужно еще раз прочитать эти правила и действовать соответственно с ними.

К сожалению, в нынешнем сезоне случай, когда человек становится жертвой, а не охотником, уже не первый. На прошлой неделе трагедия едва не произошла в Брестском районе. Там из-за несоблюдения техники безопасности был ранен лесник. Обстоятельства этого ЧП сейчас тоже выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.