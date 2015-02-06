Ограбление салона часов в Минске: по неофициальной информации, стоимость украденного – $100 тысяч

Новости Беларуси. Уголовное дело по факту кражи в столичном салоне часов возбудил Следственный комитет. Ограбление магазина на улице Комсомольской произошло рано утром. Неизвестный просто разбил стеклянную входную дверь и вынес несколько партий дорогих часов. Сейчас следствие выясняет, был он один или с сообщником. Злоумышленника пока не задержали. Его личность сейчас устанавливается.

Сигнализация магазина сработала в пять часов семь минут 6 февраля утром. Сюда сразу же приехала милиция. По прибытию сотрудники правоохранительных органов увидели вот такую картину: разбитую вдребезги стеклянную входную дверь. К тому моменту злоумышленники уже успели скрыться.

Правоохранители определили: внутри было разбито несколько витрин с помощью молотка. Причем, судя по характеру повреждений, разбивали и затем грабили быстро.

Уже потом милиция сообщит: воры совершили кражу за полторы минуты. Это основание предполагать, что сценарий ограбления был продуман.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Здесь произошла кража в достаточно крупном размере. К настоящему времени сумма ущерба устанавливается. Прибывшие сотрудники департамента охраны, видя следы взлома в магазин, блокировали помещение.

Прибывшие тут же владельцы магазина констатировали: украдены несколько партий дорогих часов. По неофициальной информации, на сумму порядка 100 тысяч долларов. Также точно неизвестно, сколько человек совершали кражу.

ЧП случилось утром, когда на улице было пустынно. Соответственно, свидетелей дерзкого ограбления практически нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка:

Утром, идя на работу, я заметила, что здесь наряд милиции работает. Раньше таких случаев мы не замечали. Улица спокойная, центр города, много здесь торговых объектов.

Сейчас следователи и милиция проводят оперативно-розыскные мероприятия и изучают запись с камеры видеонаблюдения. Она установлена на козырьке у входа в салон.

Кстати, это уже второе подобное происшествие за две недели. В конце января молодой парень напал на ювелирный магазин в Минске. После неудачной кражи в ходе драки с продавцом злоумышленник сбежал.

Виновникам ЧП 6 февраля, в случае, если их или его найдут, грозит от трех до 12 лет тюрьмы. Плюс конфискация имущества.