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Ограбление банка в Любани раскрыто. Организатор - милиционер

26 апреля 2013 13:54
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Новости Беларуси. Раскрыто разбойное нападение на отделение банка в Любани Минской области. Как сообщалось, 21 апреля двое неизвестных в масках проникли в помещение, избили сотрудника милиции и завладели его табельным оружием, а также связали находившегося на рабочем месте кассира. Преступники похитили из банка деньги – более миллиарда рублей, около 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро, после чего скрылись на инкассаторском автомобиле.

По факту разбоя и хищения было возбуждено уголовное дело.

Двое подозреваемых задержаны, один – в розыске. Похищенные деньги и оружие изъяты. Организатором преступления оказался сотрудник местного отделения Департамента охраны, сержант милиции. Сообщники – жители Любани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ограбление # происшествия

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