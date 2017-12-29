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Из-за короткого замыкания в детском саду Добруша эвакуировали 96 человек

29 декабря 2017 08:18
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Новости Беларуси. Из детского сада в Добруше была эвакуирована почти сотня человек.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 28 декабря. В детском саду сработала сигнализация.

До приезда спасателей 96 человек, среди которых 45 детей, эвакуировались и ожидали приезда МЧС на улице.

Оказалось, что в здании произошло короткое замыкание электропроводки. Наблюдалось легкое задымление, но открытого огня не было. Оплавились провода в электрическом щитке, из-за чего было повреждено 50 сантиметров изоляции.

Из-за короткого замыкания в детском саду Добруша эвакуировали 96 человек-1

Фото: МЧС

Никто не пострадал.

Похожий случай недавно произошел в столице.

В середине ноября из школы в Минске эвакуировали 834 ученика – здесь подробнее.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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