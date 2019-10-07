В Минске спасатели вырезали мужчину из врезавшегося в столб автомобиля

Новости Беларуси. 6 октября примерно в полчетвёртого ночи в Минске в результате ДТП в машине оказался зажат человек.

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, спасателям поступила информация об аварии на улице Орловской: Peugeot 306 врезался в уличный фонарь.

Фото: МЧС Беларуси

Подразделения МЧС с использованием специнструмента вырезали мужчину из машины. После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован.

Фото: МЧС Беларуси