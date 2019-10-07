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В Минске спасатели вырезали мужчину из врезавшегося в столб автомобиля

07 октября 2019 09:36
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Новости Беларуси. 6 октября примерно в полчетвёртого ночи в Минске в результате ДТП в машине оказался зажат человек.

В Минске спасатели вырезали мужчину из врезавшегося в столб автомобиля-1

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, спасателям поступила информация об аварии на улице Орловской: Peugeot 306 врезался в уличный фонарь.

В Минске спасатели вырезали мужчину из врезавшегося в столб автомобиля-4

Фото: МЧС Беларуси

Подразделения МЧС с использованием специнструмента вырезали мужчину из машины. После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован.

В Минске спасатели вырезали мужчину из врезавшегося в столб автомобиля-7

Фото: МЧС Беларуси

Несколькими днями ранее в Гомеле автомобиль врезался в светофор.

Водитель оставил машину и ушёл – здесь подробности.

# Авария в Минске # происшествия

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