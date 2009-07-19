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Один человек погиб и четыре пострадали из-за утечки аммиака на Слуцком мясокомбинате

19 июля 2009 11:45
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Из трубопровода холодильной камеры вытекло около 200 кг аммиака.

Изначально предельно допустимая концентрация этого вещества в воздухе была превышена в несколько сотен раз. В настоящее время спасатели регистрируют пятикратное превышение.

В МЧС отметили, что заражение воздуха аммиаком не вышло за пределы одного цеха, и такой угрозы нет.

Для ликвидации аварии задействованы 47 спасателей и 14 единиц техники. В настоящее время производится осаждение паров аммиака, откачка аммиачной воды и зараженного воздуха.

По предварительной версии, причиной аварии стало некачественное сварное соединение трубопровода, сообщает БЕЛТА.

# происшествия

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