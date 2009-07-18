Двух участников «Тур де Франс» ранили из пневматического оружия

Инцидент произошел во время 13 этапа велогонки, который состоялся в пятницу, 17 июля.

Выступающий за команду Rabobank испанец Оскар Фрейре был ранен в бедро, а новозеландец Джулиан Дин из Garmin-Slipstream — в указательный палец на левой руке.

Инцидент произошел на 165-м километре 200-километровой дистанции во время подъема. Кто произвел выстрелы, пока что остается неизвестным. Всего, по словам Фрейре, он услышал три хлопка, после чего почувствовал боль в ноге.

Несмотря на происшествие, оба гонщика завершили этап, после чего им была оказана врачебная помощь. В частности, из бедра Фрейре извлекли шарик для стрельбы из пневматического оружия.

По словам представителя команды Garmin-Slipstream, повреждения на руке Дина оказались незначительными. Ожидается, что оба велосипедиста продолжат гонку и примут участие в следующем этапе, который пройдет в субботу, сообщают информагентства.