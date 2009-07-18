В Великобритании на туриста напал канюк

По словам пострадавшего, сперва он не понял, что произошло, так как птица налетела на него сзади. «Я подумал, может, кто-то швырнул в меня тяжелый мешок или ковер, но я никого не увидел», — рассказал англичанин Стюарт Эркхарт.
Только спустя некоторое время, почувствовав, что у него течет кровь, он увидел птицу. В больнице, куда обратился пострадавший, ему сделали прививку от столбняка.
Впоследствии, рассказал Эркхарт, тот же самый канюк снова пытался напасть на него, когда турист вернулся на место пробежки, однако в этот раз ему удалось отпугнуть хищника.
Как позже выяснилось, жертвой нападения этого канюка едва не стал и родственник пострадавшего, который также решил пробежаться рядом с тем местом, где ранее канюк напал на Эркхарта, сообщают информагентства.