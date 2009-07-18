В Великобритании на туриста напал канюк

В английском графстве Корнуолл на туриста, совершавшего пробежку вдоль реки, напал канюк, нанеся ему две шестисантиметровые раны на голове.

По словам пострадавшего, сперва он не понял, что произошло, так как птица налетела на него сзади. «Я подумал, может, кто-то швырнул в меня тяжелый мешок или ковер, но я никого не увидел», — рассказал англичанин Стюарт Эркхарт.

Только спустя некоторое время, почувствовав, что у него течет кровь, он увидел птицу. В больнице, куда обратился пострадавший, ему сделали прививку от столбняка.

Впоследствии, рассказал Эркхарт, тот же самый канюк снова пытался напасть на него, когда турист вернулся на место пробежки, однако в этот раз ему удалось отпугнуть хищника.

Как позже выяснилось, жертвой нападения этого канюка едва не стал и родственник пострадавшего, который также решил пробежаться рядом с тем местом, где ранее канюк напал на Эркхарта, сообщают информагентства.