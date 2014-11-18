Очередная жертва наркотиков: 21-летний житель Волковыска скончался от передозировки

Новости Беларуси. 21-летний житель Волковыска и его девушка, жительница Щучина, решили отдохнуть. За порцией «радости» они отправились в Гродно, а за руль посадили своего трезвого друга.

Посредством мобильной связи и интернет-соединения молодые люди связались с наркодилером и перечислили деньги на его счёт.

Компания забрала дозу, употребила прямо на месте и уже «под кайфом» отправилась домой.

Парень, который находился за рулем, позже признался, что не помнит и половины дороги. Почувствовав, что дальше вести автомобиль не может, остановился на обочине вблизи деревни Олекшицы Берестовицкого района.

Михаил Кузнецов, представитель УВД Гродненского облисполкома:

На стоящий на обочине в течение продолжительного времени автомобиль обратили внимание граждане и вызвали сотрудников милиции. Прибывшие на место правоохранители увидели довольно жуткую картину. Владелец транспортного средства скончался на месте от передозировки, двоих его друзей в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Врачи констатировали у молодых людей острую интоксикацию дыхательных путей. И молодого человека, и девушку врачам удалось спасти. Они уже дали показания и сейчас отправились к родственникам. Однако будет ли их рассудок прежним пока сказать нельзя. Подобные передозировки не проходят бесследно для здоровья. Даже сейчас девушка не может сдержать слез, когда ей говорят о том, что из-за опрометчивого желания «покайфовать» она навсегда потеряла своего возлюбленного.

Как выяснилось, все трое ранее пробовали курительные смеси, а один из них даже был судим за хранение, однако в тот раз суд назначил ему отсрочку в лишении свободы.

На минувшей неделе в Борисове правоохранители изъяли более 150 тысяч доз спайса. Наркотик держали и продавали четверо молодых людей. Младшему – 19. А самому старшему – 23. По предварительной информации, дельцы организовали в Борисовском районе торговлю спайсом. Следы ведут и в Москву, где, по подозрению оперативников, задержанные наладили сеть по продаже наркотиков через страницы в социальных сетях. И это только самый свежий факт по спайсам. Кто вот кто в ответе за ребенка-наркомана, и что делать, когда в конце тоннеля гаснет свет. Непридуманная история, подробности которой вы узнаете из видео.