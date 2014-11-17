Во Львовской области женщина выиграла конкурс по поеданию вареников и умерла во время награждения

Новости Украины. Конкурс по поеданию вареников, который проходил во Львовской области, закончился трагедией. 51-летняя женщина-победительница почувствовала себя плохо и потеряла сознание во время церемонии награждения.

К несчастью, спасти ее не удалось.

По предварительным данным, причиной гибели женщины могла стать остановка сердца или оторвавшийся тромб. Тело умершей отправили на судмедэкспертизу. А инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Неделю назад по в Минске трагически скончался мужчина. Он провалился в колодец.

12-метровое сооружение, а это высота 4-этажного дома, был прикрыт лишь тонкой решеткой.

Заложниками подземелья люди становятся нередко. Вот, к примеру, один из последних громких случаев. Около месяца назад в Витебске в двухметровый колодец упал четырехлетний мальчик. Малышу, можно сказать, повезло: в яме не оказалось воды и он отделался лишь испугом и разбитым коленом.

А вот для жительницы Гродненской области все закончилось трагически. В конце сентября молодая женщина провалилась в незакрытый люк и утонула в трехметровом колодце. Он был заполнен сточными водами. Почему трагические случаи повторяются и кто в этом виноват – смотрите видео.