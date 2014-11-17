На станции метро «Кунцевщина» 42-летний мужчина упал на рельсы

Новости Беларуси. Инцидент произошел днем 16 ноября на станции метро «Кунцевщина» в Минске.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

В 14-14 с платформы 2-ой линии метрополитена станции метро «Кунцевщина» по личной неосторожности (оступился) произошло падение на рельсы неработающего 1972 г.р. Работниками метрополитена в 14-17 мужчина извлечен на платформу (не пострадал). Остановка движения электропоездов одного пути составила 3 минуты.

Напомним, год назад в минском метро под поездом погиб человек.

Трагедия произошла в полдень на станции «Немига». По предварительным данным, мужчина сам спрыгнул на рельсы. 58-летний минчанин скончался на месте. Подробности вы узнаете из видео.