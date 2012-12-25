Очередная стрельба в США. Мужчина расстрелял пожарных, тушивших дом

Новости США. В США пожарные, которые приехали тушить дом, попали в смертельную ловушку – стали жертвами очередного бессмысленного расстрела. Трагедия произошла в городе Вебстер штата Нью-Йорк.

Огонь по спасателям открыл 62-летний местный житель. Два человека погибли на месте. За жизнь еще двоих борются врачи. Ранения получил и полицейский, который первым пришел на помощь пожарным.

Преступник стрелял и не давал тушить огонь до тех пор, пока на место не прибыл спецназ. В итоге 4 дома сгорели полностью, столько же серьезно повреждены.

Стрелок покончил с собой. Ранее он был осужден за убийство своей бабушки и провел в заключении 17 лет. На свободу вышел в конце 90-х.

Мотивы нынешнего преступления неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.