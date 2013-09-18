Очередная серия терактов в Ираке: погибли 3 человека, 40 получили ранения

Новости Ирака. Очередная серия терактов на севере Ирака. В результате погибли по меньшей мере 3 человека. Около 40 получили ранения.

Первый взрыв прогремел в столице страны недалеко от полицейского участка. Через некоторое время в пригороде Багдада на воздух взлетел заминированный автомобиль.

Только вчера в Ираке в нескольких терактах погибли около 40 человек. В столице жертвами девяти взрывов стали 24 человека, еще около сотни местных жителей пострадали.

В последнее время Ирак захлестнула волна насилия. Это связано с религиозными разногласиями между суннитами и шиитами. Последние составляют большинство в парламенте. Сунниты обвиняют их в дискриминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.