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Очередная серия терактов в Ираке: погибли 3 человека, 40 получили ранения

18 сентября 2013 11:59
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Новости Ирака. Очередная серия терактов на севере Ирака. В результате погибли по меньшей мере 3 человека. Около 40 получили ранения.

Первый взрыв прогремел в столице страны недалеко от полицейского участка. Через некоторое время в пригороде Багдада на воздух взлетел заминированный автомобиль.

Только вчера в Ираке в нескольких терактах погибли около 40 человек. В столице жертвами девяти взрывов стали 24 человека, еще около сотни местных жителей пострадали.

В последнее время Ирак захлестнула волна насилия. Это связано с религиозными разногласиями между суннитами и шиитами. Последние составляют большинство в парламенте. Сунниты обвиняют их в дискриминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Ираке

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