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Теракт в Ираке: на рыночной площади смертник взорвал автомобиль

22 ноября 2017 14:35
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Новости Ирака. Более 30 человек стали жертвами теракта в иракском городе Туз-Хурмату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранения получили десятки людей.

Теракт в Ираке: на рыночной площади смертник взорвал автомобиль-1

Трагедия произошла на рыночной площади. Взорвался автомобиль (устройство привел в действие смертник). Ответственность за атаку пока никто не взял. Однако достоверно известно, что в этом регионе в ближайшие дни иракская армия намерена начать спецоперацию и уничтожить остатки террористической группировки.

# Фотофакт # Теракт в Ираке

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