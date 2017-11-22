Теракт в Ираке: на рыночной площади смертник взорвал автомобиль

Новости Ирака. Более 30 человек стали жертвами теракта в иракском городе Туз-Хурмату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла на рыночной площади. Взорвался автомобиль (устройство привел в действие смертник). Ответственность за атаку пока никто не взял. Однако достоверно известно, что в этом регионе в ближайшие дни иракская армия намерена начать спецоперацию и уничтожить остатки террористической группировки.