Очередная бомбардировка сектора Газа эхом отозвалась в Беларуси

Израильская ракета попала в дом нашей соотечественницы. Она проживала там с мужем-палестинцем и тремя детьми. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

В тот обычной воскресный вечер, казалось, ничто не предвещало беды. Мать с дочерью была дома, а отец с двумя мальчишками на прогулке. Хватило всего несколько секунд и дом превратился в руины.

Если Талина Махди видит в чудесном спасении божественное провидение, то ее невестка Заина знак о том, что пора покидать опасное место. Вместе с семьей уроженка Новополоцка перебралась в сектор Газа 10 лет назад. С будущем мужем и его семьей познакомилась во время учебы в витебском медицинском.

Антитеррористическая операция в секторе Газа проходит по решению израильского правительства. Однако почему целью военных стали мирные жители пока не ясно. Версии выдвигают самые разные. Израильская сторона от комментариев отказывается.

