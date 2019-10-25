Прямой эфир

Обвиняемым в убийстве 8-месячной девочки в Лунинце вынесен приговор

25 октября 2019 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 октября в Брестским областным судом был вынесен приговор обвиняемым по делу об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце. 

Как сообщает БЕЛТА, подсудимыми были 26-летняя мать ребёнка и 48-летний знакомый женщины. Они оба обвинялись в убийстве группой лиц заведомо малолетней с особой жестокостью и из хулиганских побуждений. 

Фигуранты признаны виновными по всем пунктам предъявленных им обвинений. Женщине было назначено 25 лет колонии общего режима. Мужчине назначена смертная казнь. Приговор ещё не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. 

Напомним, происшествие случилось 27 октября 2018 года. 28-летний отец восьмимесячной девочки вернулся домой и обнаружил тело дочери с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребёнка и её знакомый, которые в тот момент были пьяны. 

Через несколько дней фигурантам были предъявлены обвинения – здесь подробности

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске возле одного из бизнес-центров обнаружено тело мужчины
25 октября 2019 13:45

В Минске возле одного из бизнес-центров обнаружено тело мужчины

В Борисове женщина украла у соседки шкатулку с фамильными драгоценностями
25 октября 2019 13:26

В Борисове женщина украла у соседки шкатулку с фамильными драгоценностями

В Минске мужчина нашёл и присвоил более 300 рублей
25 октября 2019 12:31

В Минске мужчина нашёл и присвоил более 300 рублей