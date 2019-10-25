Обвиняемым в убийстве 8-месячной девочки в Лунинце вынесен приговор

Новости Беларуси. 25 октября в Брестским областным судом был вынесен приговор обвиняемым по делу об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце.

Как сообщает БЕЛТА, подсудимыми были 26-летняя мать ребёнка и 48-летний знакомый женщины. Они оба обвинялись в убийстве группой лиц заведомо малолетней с особой жестокостью и из хулиганских побуждений.

Фигуранты признаны виновными по всем пунктам предъявленных им обвинений. Женщине было назначено 25 лет колонии общего режима. Мужчине назначена смертная казнь. Приговор ещё не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, происшествие случилось 27 октября 2018 года. 28-летний отец восьмимесячной девочки вернулся домой и обнаружил тело дочери с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребёнка и её знакомый, которые в тот момент были пьяны.