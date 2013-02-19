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Обрушившаяся на Канаду снежная буря оставила без электричества 14 тысяч домов

19 февраля 2013 09:57
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Новости Канады. На Атлантическое побережье Канады обрушилась снежная буря. Порывами ветра повалены столбы линий электропередач. Без электричества остались около 14 тысяч домов.

В некоторых регионах выпало свыше 60 сантиметров снега. Ремонтные бригады с трудом пробиваются к местам обрыва.

В связи с непогодой закрыты школы, отменены авиарейсы в Галифаксе и Сент-Джонсе, не работают паромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за нулевой видимости и большого количества снега закрыты и многие автотрассы. Водителей власти призывают оставаться дома.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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