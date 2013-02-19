Обрушившаяся на Канаду снежная буря оставила без электричества 14 тысяч домов

Новости Канады. На Атлантическое побережье Канады обрушилась снежная буря. Порывами ветра повалены столбы линий электропередач. Без электричества остались около 14 тысяч домов.

В некоторых регионах выпало свыше 60 сантиметров снега. Ремонтные бригады с трудом пробиваются к местам обрыва.

В связи с непогодой закрыты школы, отменены авиарейсы в Галифаксе и Сент-Джонсе, не работают паромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за нулевой видимости и большого количества снега закрыты и многие автотрассы. Водителей власти призывают оставаться дома.