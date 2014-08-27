Обрушение конструкций на ТЭЦ в Лунинце: один человек погиб, двое госпитализированы

Новости Беларуси. Один человек погиб, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Ольга Чиникайло, заместитель главного врача Лунинецкой районной больницы:

Госпитализировали в отделение реанимации для наблюдения, общее состояние пациентов при поступлении оценивалось как средней тяжести. В настоящий момент пациенты находятся в хирургическом отделении. Состоянию – ближе к удовлетворительному. Их жизни ничего не угрожает.

Следственные действия не прекращались и ночью. Однако, еще и сегодня специалисты считают: пока говорить о причинах взрыва преждевременно.

Арцвик Мадоян, следователь по особо важным делам центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

В настоящее время Следственный комитет работает на месте взрыва строящегося объекта Лунинецкая ТЭЦ. Предварительно, взрыв произошел при проведении пуско-наладочных работ в котельной. Причина взрыва устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Медиа-Полесье»:

Предположительно взрыв произошёл в электрофильтре. Однако точной информации на этот счёт нет, причина устанавливается. Один работник, находившийся рядом с электрофильтром, погиб на месте. Двое пострадавших доставлены в Лунинецкую райбольницу. Стёкла вылетали не только на ТЭЦ, но и в близлежащих зданиях.

Антонина Шульга, житель Лунинца:

Я как раз выходила в коридорчик, стала во дворе - слышу звук такой, и туда пошло... Думала, может дом где-нибудь развалился?

Александр Чупринский 26 августа теперь считает своим вторым днем рождения. В момент происшествия мужчина находился в эпицентре взрыва. Говорит, успел укрыться за колонной скорее интуитивно. Масштаб произошедшего осознал только после того, как выбрался из полуразрушенного здания.

Александр Чупринский, очевидец:

Там ничего не было видно. Я даже не предполагал, что такой развал. Было очень страшно.

Андрей Бодак, очевидец:

Я ехал с объекта, скорая поехала туда. Стой стороны не слышно было, а здесь, говорят, слышно. Туда ушла волна. Чтобы шел дизель, могло и перевернуть.

Жилищно-коммунальная система Лунинца не пострадала - станция еще не была подключена к общегородским системам.

Строительство ТЭЦ было начато в 2012 году.

Инвестиционный договор между облисполкомом и компанией с итальянским капиталом был подписан в конце 2010 года. Затем последовали дополнительные соглашения на правительственном уровне.

Новая ТЭЦ, мощностью в 400 мегаватт электро- и 150 тепловой энергии, помимо экспорта в Европу, сможет полностью обеспечивать электричеством, горячей водой и теплом и Брест. Когда объект будет построен, некоторые котельные города приобретут статус резервных. Смотрите видео.