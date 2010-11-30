На Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена разъединились два вагона во время движения

Пассажиры в отцепившихся вагонах ждали, пока их заберет дополнительный поезд и отбуксирует к ближайшей станции. Разъединились второй и третий вагоны поезда.

Инцидент произошел в 15.44 29 ноября на перегоне между станциями «Левобережная» и «Гидропарк». Движение было приостановлено более чем на час. На открытых станциях Святошинско-Броварской ветки было столпотворение пассажиров. Дежурный по станции советовал всем добираться автобусами и троллейбусами.

Nastyushkina, ЖЖ-пользователь:

Просто, может, хоть этот инцидент заставит власти призадуматься насчет того, что 50 лет киевскому метрополитену - это не только крутая дата, но и повод немного поремонтировать пути и докупить новых вагонов.

Святошино-Броварская линия метро соединяет правый берег Днепра с историческим центром Киева и левый берег Днепра, где проживает 40% из 4 миллионов жителей Киева. Поезда идут по мосту, построенному в 1965 году, сообщает www.ctv.by.