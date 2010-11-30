26-летняя женщина украла из подмосковной больницы больного трехлетнего ребенка, от которого отказались родители

Пара отдала ребенка 27 октября в детский дом в городе Видное, сославшись на то, что ребенок больной, и мальчика увезли в больницу на медобследование. Через два дня за ним пришла никому неизвестная женщина, и медсестры, без ведома администрации, отдали ей малыша.

- По всей видимости, она представилась приемной мамой, - рассказали в милиции.

Однако уже этой ночью в милицию обратилась 26-летняя жительница поселка Белые Столбы Домодедовского района и сообщила, что именно она забрала ребенка из больницы города Видное. Ребенка снова доставили в Видновскую больницу. Его осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «похищение человека». Максимальное наказание по ней - 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает www.ctv.by.