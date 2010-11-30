Взрыв в Бишкеке: пострадали 4 человека

В столице Кыргызстана сегодня утром взорван Дворец спорта, где проходит процесс по апрельским событиям. Как рассказывают очевидцы, взрыв прогремел примерно в 8.55. Взрывное устройство было установлено в коммуникационном колодце и дистанционно приведено в действие. В результате взрыва пострадали 3 человека. 2 сотрудника ГУВД Бишкека получили повреждение барабанной перепонки, а фельдшер станции скорой помощи, которая утром шла на работу, доставлена в Национальный госпиталь с диагнозом «легкое сотрясение головного мозга, поверхностное повреждение барабанной перепонки». Одному сотруднику ГУВД помощь оказали прямо на месте.

Кенешбек Душебаев, глава ГСНБ КР:

Предположительно возле Дворца спорта в столице Кыргызстана был заминирован канализационный люк. Само здание Дворца спорта, как мне доложили, во время взрыва не пострадало.

Мелис Турганбаев, заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции:

Здесь большая воронка.

Кольбай Мусаев, заместитель председателя Государственной службы национальной безопасности КР:

Мощность взрывного устройства, разорвавшегося у Дворца спорта, предположительно эквивалентна 3 килограммам тротила. Устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления или мобильного телефона. Возможно, организаторы видели, как к месту происшествия подъехал автобус с людьми. Взрыв прогремел через 10 секунд после того, как автобус отъехал.

По версии сотрудников спецслужб, взрывчатку заложили в выходные дни, когда здание не охраняется.

Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности страны:

Взрыв, скорее всего, носил устрашающий характер и не ставил перед его организаторами цель добиться жертв среди населения. Иначе бы злоумышленники напичкали самодельное взрывное устройство повреждающими элементами.

Не исключаю, что организаторы взрыва в столице Кыргызстана обучались в специальных лагерях по подготовке террористов и экстремистов

По его словам, задержание 22 ноября в Бишкеке людей с взрывными веществами и устройствами, операция по уничтожению боевиков в городе Оше 29 ноября и сегодняшний взрыв в столице КР - звенья одной цепи. Он отметил, что, по предварительным данным спецслужб, в Кыргызстане планировалась организация серии терактов в городах Бишкеке, Оше и Ошской области, сообщает ctv.by со ссылкой на ИА «24.kg».

Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности страны:

Организаторы этих актов - граждане Кыргызстана. Многие из них нам уже известны. Среди них есть и русские, и узбеки, и кыргызы. Это группа связана с экстремистскими и террористическими организациями «Аль Каида», Исламское движение Узбекистана, а также Союз исламского джихада».



Глава Совбеза КР призвал население быть бдительными и обо всех подозрительных людях и предметах незамедлительно сообщать в правоохранительные службы, сообщает ctv.by со ссылкой на ИА «24.kg».

Алмаз Жолдошалиев, один из подсудимых, экс-командир управления спецоперациями «Альфа» ГСНБ КР:

Взрыв возле Дворца спорта в столице Кыргызстана, вчерашняя спецоперация в городе Оше и задержание крупной партии взрывчатого вещества - звенья одной цепи. Взрывное устройство сработало с северной стороны здания. Именно там заезжают подсудимые, их адвокаты и судейский корпус. Не исключаю возможности, что теракт был направлен против нас, но не лично против кого-то. Это своеобразный акт устрашения, создание хаоса. Все предыдущие судебные заседания начинались в 9.00. Однако вчера в последний момент судья принял решение начать в 10.00. Судя по тому месту, где было взорвано устройство, теракт кем-то планировался, но организаторы владели информацией о ходе судебного разбирательства не полностью. Кроме того, из-за принятых мер безопасности злоумышленники, видимо, не смогли установить устройство внутри здания Дворца спорта.

Любовь Иванова, адвокат экс-главы администрации президента КР Каныбека Жороева:

Я вполне допускаю, что взрыв возле Дворца спорта в столице Кыргызстана организован для устрашения адвокатов, защищающих интересы подсудимых. Родственники потерпевших постоянно угрожают, оскорбляют адвокатов. Последние дни в наш адрес звучали угрозы, что за одну голову убитого ребенка будет две головы адвокатов.

Чолпон Джакупова, глава правовой клиники «Адилет» и общественный защитник подсудимых по расследованию апрельских событий:

Взрыв в столице Кыргызстана - показатель того, что мы теряем профессионалов в системе безопасности государства. Я не понимаю действия руководства страны, которое затеяло суд над ними. Иначе как вредительством это не назовешь. Это уже второй акт шоу, устроенного властями страны. Надеюсь, теперь-то у них хватит разума перенести судебное заседание в другое, более безопасное место.

Абдыгул Чотбаев, генерал-полковник, экс-командующий Национальной гвардией КР:

Я бы не стал связывать сегодняшний взрыв в столице Кыргызстана с вчерашним задержанием боевиков на юге. Я не исключаю, что это может быть выгодно и крупным державам с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Сейчас критикуют руководство правоохранительных органов, но критиковали его всегда. Но сейчас многие профессионалы ушли, в том числе из спецслужб, а ведь их необходимо беречь.

Дмитрий Кабак, глава ОФ «Открытая позиция»:

Произошедший в городе Бишкеке взрыв рождает вопрос: насколько сегодня государство способно обеспечить безопасность? Под этим подразумевается и техническая оснащенность, и состав силовых структур.