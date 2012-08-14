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Норвежские политики получили письма с угрозами расправы в случае обвинения Андреса Брейвика

14 августа 2012 06:57
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Новости Норвегии. У Андреса Брейвика появились защитники. Норвежские политики получили письма с угрозами расправы в случае обвинения террориста. Отправители утверждают, что являются членами ордена «рыцарей-тамплиеров» – террористической организации, к которой себя причисляет и Брейвик. При этом реальных доказательств ее существования не обнаружено.

Неизвестные называют норвежского стрелка предводителем и требуют освободить его.

В результате взрыва в Осло и стрельбы на острове Утойя, которые были организованы Андресом Брейвиком в июле прошлого года, погибли 77 человек. Вердикт по делу о терактах вынесут 24 августа. В случае, если Брейвика признают вменяемым и виновным, ему грозит 21 год тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Андерс Брейвик # Терроризм

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