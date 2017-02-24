Страшная авария под Лепелем: один человек погиб, трое госпитализированы

Новости Беларуси. Обстоятельства трагического ДТП выясняют в Лепельском районе. Один человек погиб, трое находятся в больнице в результате столкновения молоковоза и легкового автомобиля.

Водитель последнего получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть. В салоне находились его жена и двое несовершеннолетних детей. С черепно-мозговыми травмами и множественными переломами они госпитализированы.

Водитель молоковоза не пострадал. Очевидцев ДТП правоохранители просят обратиться в Лепельский районный отдел Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.