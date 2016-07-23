Страховые выплаты после июльских ураганов получили около 1,5 тысяч белорусов

Новости Беларуси. Около 1,5 тысяч белорусов уже получили страховые возмещения после июльских ураганов.

Всего на рассмотрение поступило около 4 тысяч заявлений. И это не окончательная цифра, считают страховщики.

Больше всего от непогоды 11-13 июля пострадали Витебская и Минская области.

Из Шарковщины поступило более 200 заявлений, из Орши – 500.

По правилам, страховки выплачиваются в течение месяца, но в данной ситуации деньги будут поступать пострадавшим оперативнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.