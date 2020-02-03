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В Скиделе Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе

03 февраля 2020 14:15
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Новости Беларуси. 31 января около семи вечера в Скиделе на пешеходном переходе была травмирована женщина. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 52-летняя водитель Volkswagen двигалась по улице Ленина, когда 32-летняя гражданка по пешеходному переходу пересекала проезжую часть. 

В Скиделе Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Произошёл наезд. Пешеход получила ушибы таза и коленных суставов, а также ссадины. Пострадавшая госпитализирована. 

По факту аварии ведётся проверка. 

В Скиделе Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На прошлой неделе в Минске Subaru сбил велосипедиста.

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# Авария в Гродненской области # происшествия

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