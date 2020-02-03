В Скиделе Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе
Новости Беларуси. 31 января около семи вечера в Скиделе на пешеходном переходе была травмирована женщина.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 52-летняя водитель Volkswagen двигалась по улице Ленина, когда 32-летняя гражданка по пешеходному переходу пересекала проезжую часть.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Произошёл наезд. Пешеход получила ушибы таза и коленных суставов, а также ссадины. Пострадавшая госпитализирована.
По факту аварии ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
На прошлой неделе в Минске Subaru сбил велосипедиста.
Парень ехал во встречном направлении по проезжей части – подробности здесь.