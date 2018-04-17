Локальная экологическая катастрофа и 700 рублей штрафа: почему жечь сухую траву не только дорого, но и опасно

Новости Беларуси. Первые жертвы весенних палов: в Витебске мужчина получил серьезные ожоги, оказавшись в горящей траве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой способ избавления от сухой растительности только в северном регионе ежегодно становится причиной более 1000 выездов спасателей. От этой запрещенной процедуры ухудшается состояние почвы, страдают птицы, разрушаются гнезда, уничтожаются микроорганизмы. Но самое страшное – часто погибают люди. Советы от спасателей о том, как избежать пожара в лесу и не потерять все домашнее хозяйство в огне, выжигая траву, в репортаже Анастасии Бут.

От пальцев ног до пояса: 30 % процентов ожогов тела получил 54-летний витебчанин. Новая жизнь Валерия Новикова началась в реанимации. Сюда его привезли пьяным и с ожогами.

Валерий Новиков, житель Витебска:

Увидел, что горит трава. Посмотрел-посмотрел по сторонам – я подумал, что дети балуются. Может, бросили. Начал тушить. Стало плохо, потерял сознание. Верить ли словам пострадавшего – еще вопрос. Если он не чувствовал, как горит собственное тело, можно представить, сколько он выпил накануне. Велика вероятность, что мужчина просто заснул прямо на земле.

Анастасия Бут, СТВ:

Скорее всего, огонь вышел из-под контроля в этом месте. Рядом с костром загорелись пень и сухое дерево. А искры, как огненные пауки, расползлись по сухой траве. Случилось это на Юрьевой горе – излюбленном месте отдыха витебчан. Трава здесь горит периодически. Каждую весну и осень спасатели более тысячи раз выезжают на палы по Витебской области.

Марина Фандо, официальный представитель управления МЧС по Витебской области:

Костер необходимо разводить только на расстоянии 10 метров от зданий и сооружений, 25 метров – от лесных массивов и 30 метров – от скирд соломы и сена.

С начала 2018 года в выжженной траве дважды находили погибших – в Гомельской и Минской областях. Витебской жертве огня повезло больше. Страдает и природа.

Геннадий Горланов, главный специалист Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

При выжигании сухой растительности погибает, кроме самих растений, которые перезимовали, очень большое количество, практически все насекомые, личинки, куколки, которые являются, в принципе, пищевой цепочкой для большинства птиц.