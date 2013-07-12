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Нетрезвая компания угнала в Минске катамаран

12 июля 2013 17:59
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Новости Минска. Абсурдный детектив. Нетрезвая компания угнала в столице катамаран.

Вояж под хмельком начался с того, что молодые люди 19-20 лет выпили с утра две бутылки водки. И приятелей потянуло на приключения. Сначала они сбивали фонари на улице Столетова, а в завершении фееричной прогулки решили угнать катамаран. Однако далеко им уплыть не удалось. Странную компанию задержал милицейский патруль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района Минска:
Задержанными оказались трое молодых людей в возрасте 19-20 лет, двое из них работают разнорабочими, а один из них трудится курьером. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались. На данный момент в отношении них возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Криминал # Кража # Анна Чиж-Литаш # РУВД Партизанского района

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