Несовершеннолетняя брестчанка доверила пластическую операцию хирургу-самоучке и попала в реанимацию

Новости Беларуси. Из-под скальпеля дилетанта прямо в реанимацию. В Бресте подпольная пластическая операция едва не привела к трагедии. К услугам непрофессионального доктора обратилась 17-летняя девушка. Причем молодые люди познакомились в сети Интернет. Там и договорились об операции. Последствия хирургического вмешательства пришлось исправлять настоящим врачам.

Запертая дверь, объявление об аренде и зашторенные от посторонних глаз окна – этому тату-салону уже не суждено открыться. Именно здесь была сделана та злосчастная операция. 17-летняя девушка решилась на нелегальную интимную пластику. Ведь обратиться к специалистам официальным путем без ведома родителей в силу возраста она не могла. А ставить их в известность не хотела. В результате непростую операцию юной брестчанке сделал едва знакомый человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дученко, начальник пресс-службы УВД Брестского облисполкома:

24-летний житель города Барановичи, сам по специальности штукатур, не имея на то лицензии и права, совершал пластические операции. В течение полугода они общались с несовершеннолетней брестчанкой и он уговаривал ее сделать пластическую операцию – лабиопластику.

После вмешательства хирурга-самоучки девушке стало плохо. Уже в реанимации она потеряла полтора литра крови. Как выяснилось позже, для такого рода операций, проведенных в подпольных условиях, это не редкость.

Алла Слединская, пластический хирург Брестской городской больницы скорой медицинской помощи:

Для того, чтобы выполнить грамотно такую операцию, нужны знания анатомии, физиологии и знание техники подобной операции. Если этих знаний нет, выполнить ее правильно фактически невозможно. Опять-таки, риск кровотечения очень велик.

Сейчас девушка уже дома, но общаться с журналистами отказывается. Благодаря профессионализму врачей все обошлось. Свое заключение еще вынесут эксперты-криминалисты. И если последствия нелегальной операции скажутся в будущем на здоровье девушки, то тату-мастеру грозит уголовная ответственность. В противном случае без ее заявления в суд дело будет закрыто.

Олег Некало, заместитель начальника управления судебно-медицинских экспертиз управления Госкомитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области:

Было указано, что потерпевшая от прохождения судебно-медицинской экспертизы отказывается. В связи с этим заключение выполнялось по представленным медицинским документам. Нами в рамках проведения экспертизы было заявлено ходатайство на предоставление полного комплекса документов.

Как показывает практика, ради красоты собственного тела человек готов лечь даже под скальпель дилетанта. Только вот последствия в таких случаях бывают самые разные. Вплоть до больничной койки и скамьи подсудимых.