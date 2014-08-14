Нереальное видео. Собака пытается спасти лежащую на земле рыбу

Новости Таиланда. Судя по подписи к видео, все произошло в Таиланде. Собака, как может, пытается спасти рыбу, выброшенную на асфальт.

Кстати, Интернет-аудитория оценила поведение пса неоднозначно.

Одни восхищены поступком собаки и, безусловно, считают, что если бы в жизни больше людей были такими же гуманными, то мир непременно изменился бы к лучшему.



Другие считают, что ни о каком сострадании со стороны пса и речи идти не может. Животное просто пытается «закопать» рыбу.

А что думаете Вы? Смотрите видео.

Напомним, несколько недель назад мы писали о буром медведе из будапештского зоопарка. Это видео, пожалуй, никого не оставило равнодушным. Ворона упала в пруд, расположенный в вольере медведя, и самостоятельно выбраться у нее не получалось. Косолапый заметил тонущую птицу и подошел к воде. Протянув лапу, он попытался выловить ворону, но безуспешно. Тогда медведь схватил птицу зубами и вытащил ее на сушу. Дальнейшее поведение хищника поразило посетителей зоопарка. Косолапый, как ни в чем не бывало, отошел в сторону и продолжил обедать морковкой и яблоками.