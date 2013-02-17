Неожиданный поворот в деле бегуна Писториуса. Убийство модели Стенкамп классифицируют как умышленное

Новости ЮАР. Дело легкоатлета-ампутанта Оскара Писториуса обрастает новыми подробностями.

Южноафриканская полиция обнаружила в доме бегуна окровавленную биту для крикета. Полиции ещё предстоит выяснить, была бита использована для нападения на Стенкамп или сама девушка использовала ее в целях самообороны. Однако известно, что у жертвы зафиксирована травма черепа.

Теперь прокуроры требуют квалифицировать убийство Ревы Стенкамп как умышленное. В минувшую пятницу Суд Претории предъявил спортсмену обвинение.

Напомним, трагедия в доме Писториуса произошла в 4 утра в собственном доме Оскара в Претории, столице ЮАР. По одной из версий мужчина, по ошибке приняв свою девушку за грабителя, открыл огонь. Как пишет южноафриканская пресса, девушка получила два ранения – в голову и в руку, однако оказались несовместимыми с жизнью. По другим данным, Писториус застрелил подругу в результате ссоры.

Источник в полиции (в интервью City Press):

Мы подозреваем, что первый выстрел, который был произведен в спальне, попал ей в бедро. Она спряталась в туалете, а он выстрелил еще трижды.

Новое судебное слушание по делу Писториуса запланировано на вторник. Адвокаты спортсмена проведут собственное расследование трагедии.

Бегущий по лезвию бритвы, так прозвали Писториуса поклонники, встречался с южноафриканской моделью Ривой Стинкамп. Девушка была победительницей нескольких конкурсов красоты. В августе ей бы исполнилось 30.

Сэлма Лоурэнс, учительница:

Я знала Риву 5 лет. Преподавала ей математику. Она была очень скромной и умной. Нравилась сверстникам. Уже тогда я понимала: в один прекрасный день она станет успешной.

Рива Стинкамп выучилась на юриста в Университете Нельсона Манделы. Она собиралась сниматься в реалити-шоу, у нее были небольшие роли в телесериалах. 14 февраля, когда в мире отмечают День всех влюбленных, модель собиралась выступить перед студентами в Йоханнесбурге с речью о любви, о необходимости ценить себя и следовать своим мечтам. В Twitter девушка обратилась к тысячам подписчиков с просьбой поддержать в пятницу, 15 февраля, акцию протеста против насилия над женщинами.

Рива Стинкамп (запись в Twitter):

Оденьтесь в черное в эту пятницу в знак протеста против изнасилований и преступлений в отношении женщин.

По словам агента погибшей, отношения пары Писториус-Стинкамп были гармоничными. А вот бывшая подруга Писториуса Саманта Тэйлор в одном интервью заявляет, что бегун меняет девушек, как перчатки.

Саманта Тэйлор, бывшая девушка Писториуса:

Писториус завоевал место в сердцах многих южноафриканцев, но на самом деле он не такой, как о нем думают. Мы встречались с ним полтора года. А потом он вдруг стал появляться на публике с другой. И так он поступает со многими девушками. Оскар – большой игрок.

В случае, если будет доказано, что убийство было преднамеренным, то суд приговорит Писториуса к пожизненному заключению.

