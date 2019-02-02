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Нелегальный канал миграции в ЕС ликвидировали белорусские пограничники

02 февраля 2019 12:09
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегальный канал миграции в ЕС ликвидировали белорусские пограничники-1

Граждане Ирака так и не смогли с территории нашей страны попасть за границы ЕАЭС, а их пособники – задержаны. Это двое организаторов схемы преступных приключений иностранцев в Беларуси.

Нелегальный канал миграции в ЕС ликвидировали белорусские пограничники-4

Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:
Задержаны все организаторы и пособники противоправной деятельности, связанной с незаконной миграцией граждан Ирака. Органом дознания Сморгонской пограничной группы возбуждено уголовное дело в отношении указанных фигурантов. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Нелегальный канал миграции в ЕС ликвидировали белорусские пограничники-7

В настоящий момент проводится комплекс дальнейших мероприятий, связанных  с установлением лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Нелегальный канал миграции в ЕС ликвидировали белорусские пограничники-10

С начала 2019 года на польском и литовском направлениях это не первый случай, когда в ЕС незаконно пытались попасть граждане третьих стран. Белорусские пограничники преградили путь мигрантам из Конго, Нигерии, Ирака и Пакистана.

Нелегальный канал миграции в ЕС ликвидировали белорусские пограничники-13

Владимир Мельченко, первый заместитель начальника Сморгонской пограничной группы:
Принимаемые меры, основными из которых являются совершенствование тактики действий пограничных нарядов, инженерное и техническое оборудование государственной границы, четкое взаимодействие с сопредельными коллегами, позволяют надежно охранять государственную границу, пресекать противоправную деятельности на этапах ее подготовки и совершения.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Алексей Сытенков # Владимир Мельченко # Фотофакт

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