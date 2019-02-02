Нелегальный канал миграции в ЕС ликвидировали белорусские пограничники

Новости Беларуси. Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане Ирака так и не смогли с территории нашей страны попасть за границы ЕАЭС, а их пособники – задержаны. Это двое организаторов схемы преступных приключений иностранцев в Беларуси.

Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:

Задержаны все организаторы и пособники противоправной деятельности, связанной с незаконной миграцией граждан Ирака. Органом дознания Сморгонской пограничной группы возбуждено уголовное дело в отношении указанных фигурантов. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В настоящий момент проводится комплекс дальнейших мероприятий, связанных с установлением лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

С начала 2019 года на польском и литовском направлениях это не первый случай, когда в ЕС незаконно пытались попасть граждане третьих стран. Белорусские пограничники преградили путь мигрантам из Конго, Нигерии, Ирака и Пакистана.