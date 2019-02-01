Крупная авария произошла на въезде в Колодищи: кадры с места ДТП

Новости Беларуси. Крупное ДТП на въезде в Колодищи. Участниками аварии стали сразу несколько автомобилей, в том числе грузовые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По словам очевидцев, движение машин на месте происшествия было парализовано на несколько часов: проезд был полностью перекрыт в двух направлениях. Обстоятельства ДТП выясняются.