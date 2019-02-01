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Крупная авария произошла на въезде в Колодищи: кадры с места ДТП

01 февраля 2019 20:00
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Новости Беларуси. Крупное ДТП на въезде в Колодищи. Участниками аварии стали сразу несколько автомобилей, в том числе грузовые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Крупная авария произошла на въезде в Колодищи: кадры с места ДТП-1

По словам очевидцев, движение машин на месте происшествия было парализовано на несколько часов: проезд был полностью перекрыт в двух направлениях. Обстоятельства ДТП выясняются.

Крупная авария произошла на въезде в Колодищи: кадры с места ДТП-4

Крупная авария произошла на въезде в Колодищи: кадры с места ДТП-6

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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