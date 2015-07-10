Неизвестный устроил стрельбу в Германии: два человека погибли

Новости Германии. Тревожные новости приходят из Германии. Неизвестный устроил стрельбу в центре города Ансбах на юге страны. Жертвами ЧП стали по меньшей мере 2 человека. Это женщина, которая просто шла по улице, и велосипедист, проезжавший мимо стрелка. Они скончались на месте от полученных ран. Ещё несколько человек пострадали, им оказывают экстренную медицинскую помощь. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает. Полиция ведёт расследование преступления и ищет виновного.

По некоторым данным, огонь открыл 18-летний молодой человек, он действовал в одиночку.

В связи с произошедшим, в городе проходит экстренное совещание полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.