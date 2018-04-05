«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет». Водитель, сбивший насмерть девочку возле ТЦ «Замок», признал свою вину

Новости Беларуси. К пяти годам лишения свободы приговорен водитель, обвиняемый в смертельном ДТП у торгового центра «Замок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под колесами грузовика погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека пострадали. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей – бабушки погибшей девочки – и постановил взыскать с обвиняемого 20 тысяч белорусских рублей за понесенный моральный ущерб.

Кристина Асрян, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств на срок пять лет.

В настоящий момент приговор в законную силу не вступил. У сторон есть 10 дней для того, чтобы обжаловать либо опротестовать его.

55-летний обвиняемый полностью признал вину и раскаивается в содеянном.

В конце 2014 года мужчина стал индивидуальным предпринимателем. И техническим ремонтом автомобиля занимался сам. После 2015 года техосмотр не проходил из-за финансовых проблем. В момент трагедии у машины отказали тормоза.