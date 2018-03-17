Белоруска о досмотре в аэропорту Вильнюса: «Взяли на анализ на наркотики всё, что было в чемодане»

Новости Беларуси. Ника Кошар возвращалась домой из Перу с пересадкой в Амстердаме. В Вильнюсе, прямо у трапа ее ожидали литовские правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруску якобы подозревали в наркотрафике, потому устроили очень тщательный обыск сначала в аэропорту. Затем, убедившись, что в чемоданах и при себе у туристки «запрещенных» веществ нет, представители службы безопасности решили продолжить осмотр уже в больнице.

Ника Кошар, турист:

Взяли на анализ на наркотики все, что было у меня в чемодане. Потом мужчины вышли, меня попросили раздеться полностью и меня осмотрели женщины. Сказали, что ничего не закончилось и мы должны проехать в клинику. Пошла делать рентген сразу. Они просвечивали все полностью. Они стали говорить: «А что вы просите адвоката? Зачем вам адвокат? Вы что, преступница? Что вам скрывать? Мы же вас не задержали, мы просто забрали у вас паспорт. Сейчас проведем все исследования и все. Все будет нормально».

В какой-то момент я стала просить у них в очередной раз позволить мне сходить в туалет. Очень долго они по этому поводу совещались. В итоге разрешили под конвоем, я сходила. Повели в другое крыло этой клиники делать эндоскопию. Потом еще меня на МРТ повели. После этого сказали, что мы можем успеть на поезд. Меня два полицейских этих на своей машине довезли меня до вокзала. Таможенник сказал: «Не обижайтесь, это наша работа». А когда мы сели в машину, полицейские сказали: «Ну извините, что так вышло, приезжайте к нам еще» МИД Беларуси взял на контроль инцидент с белоруской на литовской границе