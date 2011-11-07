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Наводнение во Франции: без тепла и света остались 8 тысяч семей, города департамента Вар отрезаны от мира грязевыми потоками

07 ноября 2011 14:49
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Чрезвычайная ситуация из-за проливных дождей и шквалистого ветра складывается на юге Европы. Во власти стихии оказались Испания, Италия и Франция.

Затоплены гектары земли, населённые пункты и дороги. Закрыты школы, жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. По предварительным данным жертвами катаклизмов стали 20 человек. Идет массовая эвакуация.

На юге Франции из-за разгула стихии без тепла и света остались 8 тысяч семей. Из опасных зон эвакуировано около 2,5 тысяч жителей. Полностью или частично разрушено несколько сотен зданий. В 12 департаментах Франции объявлен «оранжевый» — предпоследний — уровень тревоги. Появились первые данные о жертвах — погибли уже трое.

Самая сложная обстановка сейчас в департаменте Вар. Вызванные ливнями грязевые потоки размыли дороги, отрезанными от мира оказались многие населенные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото. Наводнение во Франции

Фото. Наводнение во Франции

Фото. Наводнение во Франции

Фото. Наводнение во Франции

Фото. Наводнение во Франции

Фото. Наводнение во Франции

Фото. Наводнение во Франции

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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