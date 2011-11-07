Наводнение во Франции: без тепла и света остались 8 тысяч семей, города департамента Вар отрезаны от мира грязевыми потоками

Чрезвычайная ситуация из-за проливных дождей и шквалистого ветра складывается на юге Европы. Во власти стихии оказались Испания, Италия и Франция.

Затоплены гектары земли, населённые пункты и дороги. Закрыты школы, жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. По предварительным данным жертвами катаклизмов стали 20 человек. Идет массовая эвакуация.

На юге Франции из-за разгула стихии без тепла и света остались 8 тысяч семей. Из опасных зон эвакуировано около 2,5 тысяч жителей. Полностью или частично разрушено несколько сотен зданий. В 12 департаментах Франции объявлен «оранжевый» — предпоследний — уровень тревоги. Появились первые данные о жертвах — погибли уже трое.

Самая сложная обстановка сейчас в департаменте Вар. Вызванные ливнями грязевые потоки размыли дороги, отрезанными от мира оказались многие населенные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.